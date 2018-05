Stiri pe aceeasi tema

- A noua persoana care a murit in accidentul din Ungaria a fost identificata joi, potrivit reprezentantilor Prefecturii Mures, fiind vorba despre un barbat din Iernut. Cei circa 16 copii ramasi orfani primesc consiliere psihologica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un nou accident cu romani a avut loc, joi, in apropiere de Budapesta, in care au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in tara noastra. Conform datelor preliminare transmise de MAE, soferul uneia dintre masini, cetatean roman, a decedat. Accidentul, in care au fost implicate doua autoturisme…

- „Conform datelor preliminare obținute de reprezentanții misiunii diplomatice, in urma accidentului, șoferul unuia dintre autoturisme, cetațean roman, a decedat. O echipa consulara mobila din cadrul Ambasadei Romaniei la Budapesta s-a deplasat, in regim de urgența, la locul accidentului pentru a acorda…

- Un accident extrem de grav a avut loc pe o șosea din Ungaria. Un microbuz romanesc cu mai mulți pasageri și un camion s-au lovit frontal, iar din primele informații șapte persoane ar fi murit in urma impactului, informeaza presa maghiara. Potrivit ultimelor informații, numarul de morți a crescut…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Budapesta a luat masuri speciale dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat intr-un accident rutier, sapte persoane pierzandu-si viata. Autoritatile incearca identificarea victimelor si, implicit, cetatenia acestora.

- Un microbuz inmatriculat in Romania a fost implicat marti, langa Budapesta, intr-un accident rutier in urma caruia sapte persoane au murit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Ministerul a activat celula de criza a MAE, arata sursa citata. ‘Ambasada Romaniei…

- O noua ipoteza este luata in calcul drept posibila cauza a accidentului tragic in urma caruia noua persoane au murit innecati, dupa ce microbuzul in care se aflau a plonjat in apele Bistritei.Citește și: S-a publicat LISTA marii Loje a Masonilor din Romania: un fost premier și un judecator…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal, potrivit Romania TV. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul…