Cristiana Oprea, una dintre cele mai bune femei pilot de raliuri din Romania are o poveste impresionanta. In urma cu șase ani (30 octombrie 2015) ar fi putut fi in clubul in care, din cauza unui incendiu și-au pierdut viața 27 de tineri, unul dintre ei, chiar basistul trupei care concerta acolo și care ii era profesor la Facultatea de Urbanism. Ulterior, numarul victimelor a ajuns la 65. Dupa tragedie, tanara a renunțat sa profeseze in domeniul in care era specializata și a luat-o de la zero in Motorsport. Acum concureaza in Campionatul European de Raliuri, iar visul ei este sa ajunga in cel mondial.…