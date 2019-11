Stiri pe aceeasi tema

- Ionela T., 38 de ani, a fost externata azi din Spitalul Clinic Județean de Urgența. Ea povestește cum, facand duș in cabinele comune de la etajul 1, a inceput sa i se faca rau. Fericita ca a scapat cu viața, Ionela dorește sa iși faca un nou tatuaj care sa marcheze cumpana prin care a […] Post-ul TRAGEDIA…

- Locatarii din blocul din Timișoara, in care au murit o femeie și doi copii, unul de 10 zile și altul de 3 ani, se vor putea intoarce in locuințe doar dupa ce proprietarul imobilului va face igienizarea, s-a decis in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența. Reprezentanții ISU Timiș și subprefectul…

- Alerta la Timișoara, acolo unde noua oameni ai legii care au pazit blocul morții de pe strada Miorița au mers la spital. Unul din agenți a acuzat grețuri, spun surse medicale. Se pare ca oamenii legii au fost supuși unor controale de rutina, pentru ca medicii sa se asigure ca sunt in afara oricarui…

- Un bloc din Timișoara a fost evacuat miercuri-noapte pentru a doua oara, la cateva ore dupa ce autoritațile le-au permis oamenilor sa revina in locuințele lor. Blocul fusese evacuat marți, dupa ce autoritațile au aflat ca firma de deratizare a carui patron a fost arestat preventiv folosise aceleași…

- Crina Elena Bota avea 29 de ani și o buna parte din viața și-a petrecut-o pe strazile din Timișoara. Plecase de acasa inca din copilarie, impreuna cu sora ei mai mare, din cauza abuzurilor și suferințelor indurate, fiind nevoite sa traiasca de pe o zi pe alta, sub cerul liber. In ciuda greutaților,…

- O gradinița din Timișoara a fost evacuata de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența, dupa ce directoarea a aflat din presa numele firmei care a facut deratizarea in blocul in care au murit trei persoane, intre care doi copii.

- O gradinița cu 40 de copii a fost deratizata de aceeași firma, Bistim Dera, care a facut dezinsecție in blocul din Timișoara in care au murit trei persoane. Gradinita a fost evacuata de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența marți dimineața, dupa ce directoarea a aflat din presa numele firmei…

- Șeful ISU Timis, Lucian Mihoc, a declarat luni, dupa ce un bebelus de 9 zile si mama lui, dar si alt copil de 3 ani au murit dupa ce intr-un bloc din Timisoara s-a facut deratizare, ca s-a terminat analiza preliminara a substantelor din bloc si s-au gasit la etajele 3 si 4 urme de subtante neurotoxice.De…