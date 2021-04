Incidentul in urma caruia trei pacienți au murit luni seara, in unitatea mobila amplasata in curtea Spitalului Victor Babeș din București, este subiectul unul dosar penal. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, care a transmis condoleanțe familiilor. Reprezentantul guvernamental susține ca a aflat de probleme luni seara, in jurul orei 18.30. „Am sunat pentru a ma asigura ca pentru pacienții COVID-19 se vor gasi locuri in alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost transferați in siguranța. Trei…