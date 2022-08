Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 15 august 2022 - 1 octombrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Ismail și Tighina.

- Traficul rutier pe strada Alexandru cel Bun din Capitala, tronsonul cuprins intre strazile Ismail și Tighina, va fi suspendat de pe 15 august pana pe 1 octombrie. Aceasta masura a fost luata in legatura cu necesitatea de a efectua lucrari de reabilitare a rețelelor de apeduct și canalizare. Astfel,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca, in acest weekend: 13-14 august 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Ismail, la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Dimitrie Cantemir și Columna. Masura a fost luata in scopul executarii lucrarilor de reabilitare…

- Traficul rutier pe strada Ciuflea, pe etape, in ambele direcții de circulație, va fi suspendat in perioada 2-9 august. Masura a fost luata in scopul executarii lucrarilor la rețelele de canalizare pluviala a strazii.

- In perioada: 14 iulie 2022 - 13 septembrie 2022, va fi intrerupt traficul rutier pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Maria Cebotari și Mitropolit G. Banulescu-Bodoni. De asemenea, in aceeași perioada: 14 iulie - 13 septembrie, va fi intrerupt traficul rutier pe str. Tighina,…