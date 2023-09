Stiri pe aceeasi tema

- ”Luam tipla de pe muzeul A3 Nusfalau-Suplacu de Barcau si atingem borna 1000. Cand? Din informatiile noastre pe 22 septembrie, dar data poate fi mutata. Constructorul bibileste ultimele detalii, iar descarcarea provizorie dinspre Suplacu de Barcau este si ea gata”, au transmis, duminica, reprezentantii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul.Liderul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: anunta ca CNAIR a semnat luni contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a DN 71, sectorul Targoviste - Sinaia. Valoarea contractului este de 1,15 miliarde lei (fara TVA), iar constructorul turc are la dispozitie 12 luni pentru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca, daca ritmul lucrarilor nu va fi afectat de conditiile meteorologice, tronsonul de autostrada Chetani-Campia Turzii ar putea fi dat in folosinta la finalul acestui an. ”Lucrarile merg intr-un ritm foarte bun si de aia suntem optimisti ca pana…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca lucrarile de pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata, parte a Coridorului feroviar Rin-Dunare inregistreaza un ”progres extrem de slab”, ajungand la doar 17,5%. ”Am solicitat conducerii CFR Infrastructura sa ia toate masurile necesare pentru…

- O borna kilometrica așteptata de decenii in Romania, cea a kilometrului 1.000 de autostrada, este la cateva zile de inaugurare. Exista insa o mare problema - tronsonul nu poate fi folosit.Oficialii Asociației Pro Infrastructura analizeaza stadiul unuia dintre șantierele importante din Romania,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat marți, 27 iunie, ca a fost semnat contractul pentru finalizarea lucrarilor la varianta ocolitoare Timisoara Sud.”Constructorul roman are la dispozitie 383,84 milioane de lei (fara TVA) si 12 luni pentru finalizarea lucrarilor.Construirea…

- Directorul Asociatiei Pro Infrastructura, Ionut Ciurea, a afirmat ca nimeni nu are o situatie la nivel national detaliata privind numarul podurilor din reteaua rutiera si feroviara care reprezinta un pericol real, pentru ca autoritatile locale nu raporteaza aceste date.“Ce mi se pare mie unul…