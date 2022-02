Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat al CN Administratia Porturilor Maritime, traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat 67,5 milioane tone in anul 2021, o crestere de 11,77% fata de 60,3 milioane tone in 2020, fiind cel mai mare trafic de marfuri din istoria porturilor maritime romanesti. …

- Traficul de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat 67,5 milioane de tone in 2021, fiind cel mai mare din istorie, a anuntat Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CN APMC), conform news.ro. Potrivit unui comunicat al companiei, traficul total de marfuri in porturile…

- Traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a inregistrat 67,5 milioane tone in anul 2021, o crestere de 11,77% fata de 60,3 milioane tone in 2020, fiind cel mai mare trafic de marfuri din istoria porturilor maritime romanesti, conform datelor CN APM SA.

- Traficul total de marfuri in porturile maritime a inregistrat 67,5 milioane tone in anul 2021 un nivel record la care s-a ajuns dupa o creștere de 11,77% fața de cele 60,3 milioane tone in 2020, potrivit companiei naționale care administreaza porturile maritime (CN APM SA). Pana la acest trafic record,…

- In primele 11 luni ale acestui an, traficul total de marfuri in porturile maritime romanesti a fost de peste 62 milioane tone, in creștere cu aproximativ 13,5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Din acesta, traficul de cereale a reprezentat aproape 24 milioane tone, cu aproximativ 18,9%…

- Traficul de marfuri in porturile maritime romanesti se indreapta, in acest an, spre un nou record absolut, peste valoarea inregistrata in anul 2019, cel mai mare trafic din istoria porturilor maritime romanesti.

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta ( CN APM) a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca traficul de marfuri in porturile maritime romanesti se indreapta, in acest an, spre un nou record absolut, peste valoarea inregistrata in anul 2019, cel mai mare trafic din…