Traficul de automarfare restricţionat de autorităţile maghiare pe teritoriul Ungariei Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara 31.10.2020 ora 23.00 (ora Romaniei) pana maine 01.11.2020 ora 23.00 (ora Romaniei), ca in fiecare week-end, pe teritoriul statului vecin va fi restrictionata circulatia tuturor automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Politistii de frontiera romani si maghiari efectueaza controlul comun pentru iesirea din Romania (respectiv intrarea in Ungaria) pentru acest tip de mijloace de transport, iar conform legislatiei statului… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

