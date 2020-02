Traficul cu câini și pisici: măsuri împotriva afacerilor ilegale Comerțul ilegal cu animale de companie este o realitate trista in Europa. Deputații europeni cer o mai buna protecție a animalelor și pedepsirea raufacatorilor. Astfel, potrivit unui document al Parlamentului European, multe animale de companie sunt comercializate ilegal in UE, generand profituri mari cu risc redus, oferind adesea o sursa de venit profitabila rețelelor infracționale. Pentru a reduce comerțul ilegal cu animale de companie, deputații europeni au cerut un plan de acțiune la nivel UE, sancțiuni mai stricte și obligativitatea inregistrarii animalelor intr-o rezoluție adoptata in comisia… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

