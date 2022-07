Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Local Timișoara anunța o serie de modificari in circulația mijloacelor de transport in comun, zilele viitoare. Ca urmare a desfasurarii Marsului Pride TM, in data de 2 iulie, in intervalul orar 16:30 – 17:15, pe traseul bulevardul Revolutiei – Podul Decebal – bulevardul…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat cu doar zece minute inainte de producere intrarea in vigoare a unor importante restricții de circulație a autobuzelor, ca urmare a organizarii festivitaților dedicate Zilei Drapelului. Astfel, circulația autobuzelor de pe liniile 33, 33 barat și Expres…

- Eveniment sportiv, vineri, in zona centrala a Timișoarei. Academia Olimpica Romana, filiala Timiș, organizeaza Crosul Olimpic, concurs organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, prin AOR.

- Un minor de 17 ani a fost lovit de tramvai in Capitala, in zona bulevardul Timisoara. Circulatia tramvaielor in zona este blocata, informeaza Antena3 . Un adolescent a fost acroșat, in jurul orei 7.30, de un tramvai care circula pe bulevardul Timișoara. Tanarul a suferit mai multe rani ușoare și a fost…

- In ajunul Intrarii Domnului nostru Iisus Hristos in Ierusalim, sambata, 16 aprilie, Centrul eparhial al Mitropoliei Banatului organizeaza, incepand cu ora 17:00, tradiționalul pelerinaj al Floriilor. Vor participa ierarhi impreuna cu preoții și credincioșii parohiilor din Timișoara. Inaltpreasfințitul…

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa achiziționeze certificatele pentru emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2021, in valoare de aproximativ 11,2 milioane de euro. Termenul limita este 30 aprilie. Primaria Timișoara spune ca face „demersuri catre Guvern pentru a incepe negocierile…