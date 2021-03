Traficantul sexagenar care spunea că are influenţă pe la Urbanism: doi ani de puşcărie Velescu a fost prins in flagrant pretinzand suma de 4.000 de lei pentru a interveni pe langa o angajata a Primariei in vederea accelerarii procedurilor de receptie a lucrarilor la o locuinta privata. El chiar reusise sa o determine sa stabileasca in doar doua zile o programare pentru efectuarea receptiei si sa elibereze procesul-verbal de admitere a receptiei. In urma cu 5 ani, el mai fusese o data prins in flagrant, dupa ce primise 7.000 de lei pentru a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

