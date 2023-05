Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii și polițiștii de la DNA Timișoara au luat in vizor din nou corupția de la vama aradeana Nadlac. In urma informațiilor venite de la DGA, anchetatorii au introdus anul trecut un investigator sub acoperire in dosarul pe care l-au deschis. Acesta a intrat in țara in repetate randuri cu identitatea…

- Petrica Bacaim, ofiter de politie in Politia de Frontiera - Garda de Coasta Constanța, este cercetat penal de DNA, fiind acuzat ca a oferit presei locale informații referitoare la un flagrant privind contrabanda de țigari și alte detalii din ancheta, a anunțat Direcția Naționala Anticorupție, marți,…

- Un numar de 13,2 milioane de persoane au tranzitat frontiera Romaniei, in primul trimestru al acestui an, cu 31 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut, iar peste 3.000 de migranti au vrut sa treaca granita ilegal, arata Politia de Frontiera. In acelasi interval, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera aradeni din punctul Nadlac 2 au depistat 22 de cetateni din Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in 2 tiruri.

- Procurorii DIICOT au reținut 4 tineri recidiviști, care plasau droguri, chiar și in penitenciare. In 9 și 10 martie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea pentru o durata de 24 ore a patru…

- Procurorii DIICOT au audiat toata noaptea suspectii ridicati ieri in timpul operatiunii de combaterii a migratiei din vestul tarii. In urma perchezitiilor de ieri au fost retinute 49 de persoane, peste 160 de migranti pregatiti pentru imbarcare au fost descoperiti in mai multe locatii din judetele Timis,…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…