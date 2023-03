Traficanți de droguri din București, arestaţi! Au fost prinși cu peste 4 kg de cocaină „Captura” importanta a agentilor de la DIICOT. Trei traficanti din Bucuresti au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost prinsi cu 4,3 kg de cocaina, drogurile fiind aduse din Germania si Olanda. Cei trei inculpati au constituit o grupare specializata in traficul international de droguri de mare risc, respectiv cocaina. Drogurile, […] The post Traficanți de droguri din București, arestati! Au fost prinși cu peste 4 kg de cocaina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

