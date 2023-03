Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus astazi reținerea pentru o perioada de 24 de ore a trei inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de introducerea in țara de droguri de risc și trafic de droguri de risc. „In cauza s-a reținut faptul ca, in luna martie […] Articolul Traficanți care au adus kilograme de droguri din Spania, prinși in flagrant de DIICOT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .