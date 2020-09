Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii clujeni au legitimat și percheziționat un barbat care avea un comportament suspect, gasind asupra lui canabis și bani.Inspectoratul de Jandarmi Cluj anunța ca in seara zilei de marți, 15 septembrie, un echipaj de intervenție din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, aflat in patrulare,…

- Un echipaj de intervenție din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile din Cluj-Napoca, a depistat pe data de 15.09.2020, în zona Piața Mihai Viteazul o persoana ce manifesta un comportament suspect. În urma controlului corporal sumar efectuat de catre…

- In seara zilei de 15 septembrie, un echipaj de intervenție din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, aflat in patrulare, a depistat in zona Pieței Mihai Viteazul din Cluj-Napoca o persoana ce manifesta un comportament suspect. In urma controlului corporal sumar efectuat de catre jandarmi,…

- In seara zilei de 15.09.2020, un echipaj de intervenție din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, aflat in patrulare, a depistat, in zona Pieței Mihai Viteazul, o persoana ce manifesta un comportament suspect.

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut de politisti din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Covasna, dupa ce a fost depistat comercializand substante etnobotanice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna, informeaza Agerpres.Citește și: Bill Gates, declarație…

- Un traficant de droguri care actiona in sectorul 4 al Capitalei a fost prins de politisti si procurorii DIICOT in timp ce incerca sa vanda 2 kg de canabis, potrivit Agerpres. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus…

- Duminica, 16 august, la PTF Halmeu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare, cetateanul roman T.G., in varsta de 35 de ani din București. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca barbatul este cautat de autoritațile din Romania, pe numele…

- Polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat cercetari in doua dosare penale de trafic de droguri de risc si de mare risc. The post Traficant de droguri, prins in flagrant la Timișoara. De mai multa…