Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se desfasoara in conditii de iarna, dar in parametri normali, conform planului de zbor, iar aeronavele aterizeaza si decoleaza in siguranta, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Toate magistralele feroviare sunt deschise vineri, iar circulatia trenurilor se desfasoara in conditii normale de iarna, informeaza CFR SA pe pagina proprie de Facebook. ‘La aceasta ora, toate magistralele feroviare sunt operationale, personalul de specialitate din statii intervenind inca de la primele…

- Pe tronsoanele de drumuri nationale si judetene - DN 18 si DJ 184 - care traverseaza Muntii Gutai si Pietrosul Rodnei se inregistreaza lapovita si ninsoare, iar traficul este usor afectat, a informat, marti, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres."In zona montana precipitatiile…

- Traficul rutier pe DN 18 prin Pasul Hera din si inspre municipiul Sighetu Marmatiei este ingreunat de ceata, iar vizibilitatea este sub 100 de metri, a informat, luni, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres."Vizibilitatea in trafic este redusa de ceata, sub 100 de metri,…

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale se desfasoara in conditii optime, iar angajatii societatii de drumuri au raspandit material antiderapant pe drumurile judetene din zona montana a Muntilor Gutai, a informat, luni, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures,…

- Traficul rutier este usor ingreunat pe DN 18, in Pasul Prislop, la o altitudine de 1.400 de metri din Muntii Pietrosul Rodnei, din cauza ninsorii, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, potrivit Agerpres."Au cazut in cursul noptii precipitatii sub forma de ploaie la ses…

- A fulguit pe DN18 in Pasul Gutai si in Pasul Prislop. Pe celelalte sectoare de drumuri nationale a plouat. Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu opt utilaje si au raspandit 39 tone de material antiderapant (trei utilaje de interventie si 18 tone de material antiderapant pe DN18, in Pasul…

- Se circula marți dimineața in condiții de iarna pe drumuri din Maramureș, in timp ce pe alte șosele din Moldova traficul este ingreunat din cauza ceții, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…