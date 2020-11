Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat luni si marti in anumite zone din Capitala, pentru desfasurarea repetitiei si a ceremoniei oficiale dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Pentru repetitiile de Ziua Nationala, luni si marti traficul rutier va fi restrictionat in ziua de 30 noiembrie, intre orele 10,00…

- Ultima zi a lunii noiembrie, cea in care romanii il sarbatoresc pe Sfantul Andrei, a adus și prima ninsoare din București și sudul țarii. Meteorologii au anunțat ca in noaptea Sfantului Andrei, in Capitala, vremea va fi inchisa și rece. La sfarșitul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei…

- Traficul rutier va fi restrictionat luni si marti in anumite zone din Capitala pentru desfasurarea repetitiei si ceremoniei oficiale dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES de Brigada Rutiera, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale, vor fi dispuse…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat anunta ca festivitatile de Ziua Nationala a Romaniei se vor organiza, insa “vor fi activitati foarte reduse”. “E ziua nationala, trebuie marcata, dar in acelasi timp trebuie sa se respecte si masurile de prevenire si masurile…

- Ceremonia oficiala dedicata Zilei Naționale in piața Arcului de Triumf din București va fi organizata cu participarea a cel mult 400 de persoane, potrivit unei propuneri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). De asemenea, autoritațile propun ca și in municipiile reședința de județ…

- Noua Hotarare prin care s-a dispus prelungiera starii de alerta prevede și masuri speciale care vizeaza manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Potrivit documentului adoptat de Guvernul Romaniei la ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naționale a Romaniei in piața Arcului…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum…

- 1 octombrie este Ziua Naționala de lupta impotriva cancerului la san. Fundația Renașterea a aprins pentru a 20-a oara lumina roz, in Capitala. De aceasta data, simbolul luptei impotriva cancerului la san a imbracat Spitalul Colțea, cel mai vechi din Bucuresti.