Stiri pe aceeasi tema

- Din primele cercetari a reieșit ca un barbat de 34 de ani, din județul Teleorman, in timp ce conducea o autoutilitara dinspre Buzau catre Braila, ar fi lovit in partea din spate un tir ce se afla oprit pe același sens de mers, in zona trecerii la nivel cu calea ferata.In urma evenimentului, a rezultat…

- Cu puțin timp inainte de ora 18:00, un apel la 112 semnala producerea unui accident rutier soldat cu o victima pe bulevardul Nicolae Balcescu din Buzau. Evenimentul rutier a avut loc pe trecerea de pietoni de la intersecția bd. Balcescu – str. Soroca: Trafic dirijat in municipiul Buzau, pe bulevardul…

- Compania de Drumuri (CNAIR) pune la dispoziția șoferilor o harta online cu Autostrazile și Drumurile Naționale inchise circulației duminica, 26 noiembrie, din cauza viscolului și a vizibilitații reduse. Harta online cu restricțiile de circulație poate fi accesata aici. Autostrada Soarelui (A2) intre…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, tronsonul kilometric 35 -144, intre localitatile Fundulea si Fetesti, a informat, duminica dimineața, Centrul Infotrafic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, doua avertizari meteo Cod rosu…

- Un sofer de 66 de ani din Bucuresti a cazut, miercuri dimineata, cu autocamionul de pe podul de trecere peste calea ferata situat pe DN2B, in apropiere de localitatea Surdila-Gaiseanca, iar in cadere a lovit un stalp care s-a rupt, motiv pentru care la fata locului intervin reprezentanti CFR, iar circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism s a rasturnat pe carosabil, blocand deplasarea in ambele directii pe DN 2B Braila ndash; Buzau, in zona localitatii Surdila Greci, judetul Braila.In urma accidentului, doua persoane ranite primesc ingrijri medicale…