- Drumul Național 57 era blocat total marți seara din cauza caderilor de pietre și stanci la limita județului Caraș-Severin cu județul Mehedinți.Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a anunțat marți seara ca traficul este oprit pe DN 57, in apropiere de Berzasca, la limita județului Caraș-Severin…

- Traficul rutier se va desfasura ingreunat, miercuri, pe mai multe drumuri nationale si sectoare de autostrada din zona de vest a tarii din cauza unui transport agabaritic, potrivit Agerpres.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, incepand cu ora 02,30,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara informeaza participanții la trafic ca atat miercuri, cat și joi, au loc lucrari in doua puncte de pe A1 care tranziteaza Timișul.

- Traficul este blocat, luni, in jurul pranzului, din cauza ninsorii abundente pe doua drumuri naționale, in județul Botoșani, noteaza mediafax.