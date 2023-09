Stiri pe aceeasi tema

- Trafic cu restricții, joi, pe Transalpina, din cauza unei competiții sportive. De la ce ora se inchide circulația Traficul va fi oprit, joi la amiaza, pe DN 67C, pe Transalpina, unde se va desfașura o competiție sportiva. Circulația va fi inchisa timp de doua ore. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers catre Deva. Se efectueaza lucrari de reparații la carosabil pe mai multe tronsoane RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul de mers catre Deva. Se efectueaza lucrari de reparații la carosabil pe mai multe…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, 13 iulie, in funcție de condițiile meteorologice, pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, sensul catre Agigea, pe tronsonul kilometric 15+900 metri – 17+100 metri, pana la ora 18:00, circulația pe banda 1 va fi restricționata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18.00, pe Autostrada A4 pe sensul Ovidiu ndash; Agigea, se efectueaza lucrari de frezare, care impun restrictionarea circulatiei pe prima banda, intre kilometrii 14 500 metri ndash; 15 900 metri. Traficul…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe DN 1R in Alba, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu și in alte zone din țara. Unde se fac lucrari Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat restricții de circulație in Alba, pe DN1R și pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu la Mohu (Sibiu), dar și…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe A1 Sibiu-Sebeș-Deva, A10 Sebeș-Turda și alte tronsoane de autostrada sau drumuri naționale Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat restricții rutiere pe autostrazile A1 Sibiu-Deva, A10 Sebeș-Turda, A1 București-Pitești, dar și…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 26 – 27 iunie a.c., pe autostrazile A1 Ramnicu Valcea – Deva, respectiv A2 București – Constanța, se executa lucrari de reparație și intreținere, cu restricționarea circulației rutiere, dupa cum urmeaza:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 26 ndash; 27 iunie a.c., pe autostrazile A1 Ramnicu Valcea ndash; Deva, respectiv A2 Bucuresti ndash; Constanta, se executa lucrari de reparatie si intretinere, cu restrictionarea circulatiei rutiere, dupa cum…