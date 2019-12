Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN7 Deva – Arad, in zona localitații Mintia (km 399+250de metri), județul Hunedoara, din cauza unui accident in care au fost implicate o autoutilitara și un autocamion. In urma evenimentului…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Arad –Timșoara, la km 532, pe sensul de mers catre Timișoara, a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism, un autocamion incarcat cu fier și o autocisterna care transporta bitum.…

- Traficul este ingreunat, miercuri dimineața, pe Autostrada Soarelui și pe A4, Ovidiu-Agigea, din cauza ceții dense, anunța reprezentanții Centrului Infotrafic, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Romane, din cauza ceții vizibilitatea pe Autostrada Soarelui a scazut pe alocuri…

- Traficul este oprit, miercuri dimineața, pe DN1, Sibiu-Brașov, in zona localitații Bradu, dupa ce șoferul unui TIR a intrat intr-un cap de pod.Potrivit polițiștilor, accidentul a avut loc miercuri dimineața pe DN1, la kilometrul 286, in zona localitații Bradu din județul Sibiu. „Centrul…

- Traficul rutier este restrictionat luni pe un tronson al Autostrazii Soarelui, pentru lucrari de asfaltare, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pana la ora 16.00, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta,…

- ARAD. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit pe Magistrala 200, la kilometrul feroviar 505 + 500 de metri, intre statiile Savarsin si Ilteu, judetul Arad, unde un tren de marfa, care circula pe relatia Curtici – Ploiesti Nord, a un…

- Traficul feroviar este blocat in județul Arad dupa ce un tren de marfa a lovit, luni, un autocamion, iar un vagon a deraiat parțial. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit pe Magistrala 200, la kilometrul feroviar 505 + 500 de metri,…

- Traficul feroviar este blocat in județul Arad dupa ce un tren de marfa a lovit, luni, un autocamion, iar un vagon a deraiat parțial, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul feroviar este oprit pe Magistrala 200, la kilometrul feroviar…