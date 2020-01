Trafic infernal - Coloane de mașini pe DN1 odată cu începerea minivacanţei Coloane de masini s-au format deja vineri dimineata pe DN 1, sensul de urcare spre statiunile de pe Valea Prahovei, fiind aglomeratie atat pe centura de vest a orasului Ploiesti, cat si in zona localitatilor Nistoresti, Comarnic, Azuga si Busteni. ”In judetul Prahova, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile montane, valorile de trafic sunt in crestere. Astfel, s-au format coloane de autoturisme pe Centura de Vest a orasului Ploiesti si, de asemenea, se circula in conditii de aglomeratie de la kilometrul 102 (localitatea Nistoresti) pana la kilometrul 107 (localitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

