- Traficul rutier va fi oprit in noaptea de sambata spre duminica pe DN 57, in zona localitații Berzeasca, din județul Caraș-severin, din cauza caderii masive de pietre de pe versant. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, de sambata seara pana duminica dimineața la ora 9:00…

- ”O noua alunecare de teren s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 07:00, pe DN 17B, km 44+200, Holda, judetul Suceava, manifestata prin caderi importante de pietre si material aluvionar de pe versant. Avand in vedere lucrarile in curs, portiunea de drum afectata era inchisa total circulatiei,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a anunțat ca o noua alunecare de teren s-a propus in aceasta dimineața pe DN 17B, in localitatea Holda. Alunecarea s-a manifestat prin caderi importante de pietre și material aluvionar de pe versant. „Avand in vedere lucrarile in curs, porțiunea de drum afectata…

- FOTO| Trafic INCHIS pe Transalpina: Caderi de pietre intre Șugag și Barajul Tau Bistra Traficul rutier este inchis pe DN67C, Transalpina din cauza unor caderi de pietre de pe versanți, intre Șugag și Barajul Tau Bistra. Pe DN 67 C, la kilometrul 105+250 metri, intre localitatea Șugag și Barajul Tau…

- Șoseaua care leaga Banatul de Oltenia, DN 6, s-a transformat in ultima vreme in coșmarul șoferilor. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat, miercuri, ca in aceasta saptamana vor incepe lucrarile de amenajare a unei benzi provizorii de circulație, pe DN 6, zona Plugova, pe…

- Circulatia rutiera va fi permisa, incepand de sambata, pe DN 57, in zona localitatii Berzasca, judetul Caras-Severin, pe o perioada de 10 minute la un interval de 30 de minute, doar pe timpul zilei. In zona se fac, in continuare, lucrari de curatire a versantului, dupa ce drumul a fost inchis din cauza…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța, in 23 martie, ca, in urmatoarea luna, circulația pe DN 59, la ieșirea din Șag spre Moravița, se va desfașura cu restricții. DRDP a facut reparații la rosturile de dilatație ale podului. Iata ca reparațiile au fost finalizate mult mai repede…

Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara informeaza ca circulație este ingreunata pe autostrada A1, din cauza unui accident rutier. O mașina s-a rasturnat...