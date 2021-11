Trafic blocat și pe drumul spre Neamț. Remorca unui camion s-a desprins și a lovit un taxi Traficul rutier este blocat sambata dimineața, pe DN15, intre Bacau si Piatra Neamt, dupa ce remorca unui autocamion s-a desprins si a lovit un taxi, al carui sofer a ramas incarcerat. “Pe DN 15 Bacau-Piatra Neamt, in zona localitatii Zanesti, judetul Neamt, remorca unui autocamion s-a desprins si a colizionat un taximetru, soferul fiind incarcerat”, […] The post Trafic blocat și pe drumul spre Neamț. Remorca unui camion s-a desprins și a lovit un taxi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc sambata, pe DN 15 Bacau-Piatra Neamț, in zona localitații Zanești, județul Neamț, dupa ce remorca unui camion s-a desprins și a lovit un taxi. Centrul Infotrafic din...

- Traficul rutier este blocat sambata, pe DN15, intre Bacau si Piatra Neamt, dupa ce remorca unui autocamion s-a desprins si a lovit un taxi, al carui sofer a ramas incarcerat, anunța news.ro. ”Pe DN 15 Bacau-Piatra Neamt, in zona localitatii Zanesti, judetul Neamt, remorca unui autocamion s-a…

- Patru persoane au fost ranite, luni dimineața, intr-un accident in care au fost implicate șase mașini, pe DN 2, in judetul Ialomita. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitațile Coșereni și Urziceni. Șase mașini s-au lovit, in urma impactului patru persoane…

- Un accident in care au fos implicate doua autotrenuri a avut loc, joi dimineața, pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat spre București. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, accidentul s-a produs la km 147, pe direcția de mers catre București. In urma incidentului, traficul…

- “Ziua cartiței” in Parlament, conform liderilor USR PLUS. Formațiunea acuza o noua coaliție care s-a mobilizat pentru a bloca proiectul de eliminare a pensiilor speciale – PNL, UDMR, PSD și AUR au votat cot la cot „impotriva”. Deputatul USR PLUS Catalin Tenita si vicepresedinte al Comisie pentru drepturile…

- Un accident in care au fost implicate patru autocamioane si un autoturism s-a produs miercuri-dimineata pe E 574, in judetul Olt. Traficul este complet blocat. Politia Olt a anuntat ca traficul este complet blocat pe principalul drum care traverseaza judetul, in urma unui accident. Sunt implicate patru…

- Un TIR inmatriculat in Polonia a ramas suspendat deasupra unei rape, afectand și traficul feroviar, deoarece doi copaci s-au inclinat peste liniile electrice de contact. A fost intrerupta alimentarea cu energie electrica a liniei de contact pentru a putea fi salvat șoferul. Accidentul s-a produs marți…

- 13 persoane au fost ranite, joi, dupa ce un microbuz și o mașina s-au lovit, in localitatea Andreneasa, județul Mureș. Traficul rutier pe DN15 a fost blocat. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs pe DN 15 Reghin –Toplița, in localitatea Andreneasa(km. 44+280). Forțe…