Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30.12.2021, in intervalul orar 18:00 – 22:00, se va restricționa traficul rutier in centrul orașului, pe sensul de mers Catedrala Mare – Mureș Mall. Strada din fața Primariei va ramane inchisa pana la finalizarea evenimentelor organizate cu ocazia Revelionului in strada. In data de 31.12.2021…

- Seara tragica a accidentelor nu se incheie in Maramureș. Dupa ce 2 persoane și-au pierdut viața in Maramureșul Istoric, acum, un alt accident a avut loc in Satulung. De aceasta data, un camion și un autoturism au fost implicate. Nu cunoaștem inca motivele, insa autoturismul a parasit carosabilul, acroșand…

- Aseara, in jurul orei 20.00, polițiștii din Cavnic au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 184 strada Stalpu Tatarilor din oraș. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 24 de ani din Șișești, aflat la volanul unui autoturism, conducand dinspre Cavnic…

- "In urma evenimentului rutier au fost deversate aproximativ 6 tone carburant auto benzina si 6 tone carburant auto motorina", informeaza ISU Hunedoara.In urma impactului, șoferul, in varsta de 36 de ani, a fost transportat la Spitalul Judetean Deva, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Nu au fost…

- Traficul rutier este blocat pe DN 64, la Ganeasa, judeul Olt, in urma unui accident rutier petrecut azi noapte. In acesta noapte, polițiștii olteni au fost sesizați prin apel de urgența 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 64, in comuna Ganeasa. In urma evenimentului, un ansamblu…

- Azi noapte, ora 00.10, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe raza localitații Lapuș, este posibil sa fi avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar un stalp s-ar fi rupt și firele sunt pe șosea. Ajunși la fața locului,…

- ACCIDENT pen DN 7, in zona Lutcsch 2000. Doua persoane ranite, dupa ce doua autovehicule s-au lovit. Trafic blocat Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in zona Lutsch 2000, la ieșirea din Sebeș. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua autovehicule s-au lovit. Traficul este oprit. Potrivit…

- In aceasta seara, in jurul orei 21.20, pe DN10, la km 126 + 500 m, pe raza localitații Teliu din județul Brașov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autovehicul și un atelaj hipo, anunța IPJ Brasov. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, pasager in atelajul…