Trafic aglomerat pe DN 39, intre Constanta si Mangalia. Politistii recomanda rute alternative

Trafic aglomerat pe DN 39, intre Constanta si Mangalia. Avand in vedere faptul ca pe DN 39, intre Constanta si Mangalia, sunt inregistrate valori ridicate de trafic, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta recomanda soferilor urmatoarele rute alternative: DN 38 Agigea Topraisar Movilita Comana Negru Voda DJ 391Albesti Mangalia pentru turistii care se deplaseaza in statiunile Olimp, Jupiter, Saturn si Venus. Totodata, pentru cei care se deplaseaza in afara teritoriului ...