Stiri pe aceeasi tema

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China…

- O statie de metrou din Londra a fost redenumita statia Gareth Southgate pentru 48 de ore, in onoarea selectionerului Angliei, informeaza news.ro.Compania Transport for London (TfL) a anuntat ca statia Southgate Tube, din nordul Londrei, va purta numele selectionerului care a condus Anglia…

- Zeci de mii de persoane au protestat vineri la Londra fata de vizita presedintelui american Donald Trump, pe care il acuza de ''misoginie, homofobie, xenofobie'', relateaza AFP. ''#DumpTrump'' (Trump la gunoi!), ''Acesta este carnavalul rezistentei'',…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…

- Au fost violente în centrul Londrei, unde sute de oameni care cereau eliberarea unui extremist de dreapta s-au luat la bataie cu politistii. Oamenii au blocat una dintre strazile din apropierea Trafalgar Square, iar unii dintre ei au furat un autobuz turistic. Altii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua.Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa,…

- Sute de pasageri au ramas blocati in aeroportul Stansted din apropierea Londrei dupa ce fulgerele au lovit sistemele de alimentare cu combustibil a aeronavelor, oprind astfel decolarea mai multor avioane, scrie BBC.