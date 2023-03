Traduceri Medicale Gratuite pentru copiii cu boli cronice Echipa WeTranslate a anunțat ca va continua și in acest an inițiativa de responsabilitate sociala: oferirea de servicii gratuite de traducere medicala pentru copiii cu boli cronice, ce pun in pericol viața copiilor. In ultimii ani, echipa WeTranslate a fost martora multor situații in care copiii au nevoie disperata de ajutorul nostru, al tuturor. Consideram ca avem responsabilitatea sa-i ajutam pe cei mai vulnerabili dintre noi. Prin urmare, incepand din anul 2022, am asigurat servicii gratuite de traducere medicala pentru copiii cu varste intre 0 și 14 ani, care se confrunta cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fie sunam medicul de familie daca situația a survenit in timpul orelor de program; Fie sunam o cunoștința/ruda medic care sa ne ofere suportul necesar; Fie sunam la 112 și cerem sa vina un echipaj medical mobil, dar acest lucru se realizeaza adesea greoi din cauza lipsei de infrastructura moderna și…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a lansat in dezbatere publica un proiect prin care copiii din municipiul resedinta care frecventeaza cursurile primare ale unei scoli ar urma sa beneficieze de cursuri de initiere in inot. Cursurile se vor desfasura la Bazinul Olimpic de inot…

- Firmele castigatoare sunt Bureau Veritas SRL si TPF Inginerie SRL Primaria Orasului Murfatlar a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitia de servicii de management si supervizare pentru obiectivul de investitii "Servicii de proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului…

- Clinica medicala privata multidisciplinara CardioOrto Clinic Constanța propune o abordare diferita in tratarea pacienților, asigurandu-se ca fiecare caz este examinat cu atenție de catre medici din toate specialitațile necesare.Medicina contemporana se bazeaza pe evoluția spectaculoasa a tehnologiei…

- Liceul Meserii și Servicii din Buzau participa astazi, 26 ianuarie, la Complexul Panoramic din Slanic Moldova, județul Bacau, la o competiție de profesii dupa modelul Olimpiadelor pe meserii WorldSkills din Franța și din Belgia. Evenimentul reprezinta o premiera in Romania, in domeniul educațional…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” da startul unui proiect indragit atat de noi, dar mai ales de cei care iubesc teatrul și doresc sa afle cat mai multe din secretele lui – Micul actor, proiect din cadrul programului WORKSHOP PRICHINDEL. Un proiect inceput inca din anul 2022, care a fost extrem de apreciat…

- Penitenciar Spital Constanta Poarta Alba achizitioneaza prin cumparare directa servicii de imagistica medicala.Conform LicitatiaPublica.ro, contractul are valoarea de 20. 200 ron. Data limita pentru depunerea ofertelor este 11.01.2023, ora 12:00.Contractul va fi incheiat cu un centru de radiologie imagistica…

- Familii aflate in pragul subzistenței, copii care provin din familii dezorganizate precum și varstnici singuri aflați in dificultate, din municipiul Gherla și zonele limitrofe, au primit o masa calda in perioada 15.11-25.12.2022. Acțiunea s-a desfașurat in cadrul campaniei umanitare „Masa Sf. Nicolae”,…