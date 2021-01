Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 29 ianuarie și sambata, 30 ianuarie, vor avea loc slujbe dedicate sarbatoririi hramului Catedralei Mitropolitane din Timișoara - Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur.

- Va adresam, dragi cititori, „La Mulți Ani” impreuna cu cele mai bune urari de sanatate, pace si liniste in suflet, cu prilejul apariției primei editii a rubricii noastre tradiționale de profil pe 2021. Dorim sa continuam acest demers jurnalistic inceput inca de la debutul publicației de fața acum 12…

- Cu chiu și vai am ajuns in acet an atat de incercat de Pandemie aproape de Cumpana dintre ani, dar si de prima Sarbatoare crestina din ianuarie 2021 – Sf. Vasile. Din pacate nu vom avea parte pentru prima data de cand ne știm de numeroase cete de colindatori pe…

- Copiii cuminți știu ca in aceasta seara vor primi daruri de la un personaj misterios, un batranel alintat cu numele de Moș Nicolae. Daca nu au fost ascultatori vor capata numai o…nuielușa („virgacs”, cum spun maghiarii), pentru ca pe viitor sa nu-și supere parinții, bunicii și pe doamnele educatoare…

- Pe data de 30 noiembrie are loc praznuirea Sfantului Apostolul Andrei. El este numit in popor si Santandrei, considerat un ocrotitor al Romaniei, de aceea este venerat de națiunea noastra, aceasta data fiind decretata Zi libera. Mulți credincioși obișnuiau sa mearga in pelerinaj la Peșterea din…

- Pe data de 21 noiembrie an de an, credinciosii sarbatoresc Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, eveniment care in popor se numeste Ovidenie. Este un praznic spiritual in amintirea zilei in care parintii Fecioarei Maria, Ioachim si Ana, au dus-o pe fiica lor de numai trei ani pentru prima oara la…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, apreciaza ca firmele care activeaza in domeniul HORECA „au platit cel mai mare pret” al pandemiei si considera ca Guvernul ar trebui sa fie “mai proactiv” pentru a limita efectele negative ale acesteia asupra economiei. „Aceste efecte devastatoare…

- Precizam ca potrivit surselor oferite de Sfanta Traditie a Bisericii Ortodoxe arhanghelii reprezinta conducatorii cetelor de ingeri, avand aripi si purtand sabii, drept simbol al biruintei asupra raului. Mai mult decat atat, ei sunt calauzele sufletelor celor adormiti in drumul spre Rai. Exista sapte…