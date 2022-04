Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in Saptamana Mare, cea a Invierii Domnului, iar in fiecare seara, in lacasurile de cult au loc Deniile, specifice sarbatorii Paștelui. Deniile sunt slujbe care au o incarcatura emotionala aparte si care ne ajuta sa intram in atmosfera sarbatorilor pascale. “Este o simbolistica a intunericului…

- Saptamana Patimilor este perioada cuprinsa intre Florii si Sambata Mare inclusiv. In aceasta saptamana se postește aspru, iar doua alimente, chiar daca sunt de post, trebuie evitate. In Saptamana Mare postul este mai aspru. Luni, marți și miercuri se mananca o singura data pe zi, seara, paine și apa.…

- TRAIRE… Credincioșii catolici din municipiul Husi au sarbatorit in aceasta noapte Invierea Domnului! Aceștia au venit in numar mare in cele doua Biserici din oraș, Sfantul Anton – din centrul orașului și Nașterea Sfintei Fecioare Maria, din cartierul Corni, iar atmosfera in lacașe a fost una deosebit…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj pentru credincioșii care sarbatoresc Paștele Catolic in aceasta duminica, dar și pentru credincioșii ortodocși și ai altor culte care sarbatoresc Floriile.„Transmit tuturor credincioșilor romano-catolici, reformați, unitarieni și evanghelici urarea de…

- Pelerinaj in cinstea Intrarii Domnului in Ierusalim, astazi, la București Foto: basilica.ro La miezul nopții romanul catolicii vor participa la Vigilia Pascala, slujba speciala care celebreaza Învierea Domnului. Radio România Actualitați va transmite în direct aceasta slujba…

- Liturghia Invierii - Vigilia Pascala (concelebrare), cu sfintirea focului si a Lumanarii Pascale, la Biserica Romano-Catolica „Sfantul Ioan Nepomuk" din Suceava, va avea loc sambata, 16 aprilie, la ora 21:00.Credinciosii catolici se vor aduna in Sambata Mare sau Sambata Invierii in ...

- Sfintele paști se pregatesc in saptamana Sfintelor Patimiri dupa o anumita randuiala. Potrivit Episcopiei Maramureșului și Satmarului, la Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare, din Joia Sfintelor Patimiri, se sfințesc prescurile care urmeaza sa fie pregatite de catre membrii Consiliului Parohial…

- Liderul clasamentului ATP, rusul Daniil Medvedev (26 de ani), risca sa nu poata participa la turneul de grand-slam de Wimbledon, daca nu va da asigurari ca nu sprijina invadarea Ucrainei de catre Rusia. ...