- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un…

- Craciunul se apropie cu pași repezi, insa inainte de ziua in care ne bucuram de Nasterea Domnului, pe care o sarbatorim cu daruri sub brad si cu bucate alese, trebuie sa trecem de Ajun. Acesta este momentul in care facem ultimele pregatiri, insa, pe de alta parte, trebuie sa tinem cont de superstitiile…

- Pe 24 decembrie este una dintre cele mai importante zile din an. In aceasta zi, creștinii sarbatoresc Ajunul Craciunului și trebui sa țina cont de cateva tradiții și obiceiuri de la care nu este bine sa se abata.

- La romani, taierea porcului in gospodaria proprie reprezinta un motiv de mandrie si de bucurie semnaland si apropierea Craciunului. De-a lungul anilor, aceasta activitate a creat la randul ei o sumedenie de traditii si obiceiuri. Conform traditiei, cu o seara inainte de Ignat porcii viseaza ca urmeaza…

- Sfantul Spiridon este praznuit in fiecare an pe 12 decembrie, in calendarul creștin ortodox și cel greco-catolic. Sf Spiridon este considerat facatorul de minuni, iar ziua in care este praznuit abunda in tradiții și superstiții.

- Pe data de 6 decembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nicolae, cel aducator de bunatate, daruri pentru copii și liniște in case. In aceasta zi importanta pentru toți romanii este bine sa respecți cateva tradiții și obiceiuri extrem de vechi, care iți vor aduce numai lucruri bune in viața, in casa…

- FOTO – Arhiva Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Parinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana. Lipsiți de copii, dar cu credința in Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu sa le daruiasca…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste pe 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. Cu ocazia acestei sarbatori, tradiția creștina spune ca este bine sa aprinzi o lumanare ca sa ai „lumina” și pe cealalta lume. Sfintii Mihail si Gavril sunt considerati a fi conducatorii cetelor de ingeri si calauzele…