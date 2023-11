Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 26 octombrie. S-a nascut in Tesalonic, din parinti de neam bun si dreptcredinciosi. Tatal sau era guvernator al Tesalonicului. Sfantul Dimitrie a fost fiul pe care cei doi soti l-au primit de la Dumnezeu,…

- Sfantul Apostol si Evanghelist Luca, cel mai bland si iubit apostol: De ce nu se imprumuta nimic astazi și de ce femeile nu trebuie sa se pieptene. Traditii si obiceiuri Sfantul Apostol si Evanghelist Luca, cel mai bland si iubit apostol: De ce nu se imprumuta nimic astazi și de ce femeile nu trebuie…

- Ce sa nu faci de Inalțarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri. Inalțarea Sfintei Cruci este cea mai veche sarbatoare creștina inchinata cinstirii crucii. Aceasta este sarbatorita anual, la data de 14 septembrie și amintește de doua evenimente de o importanța istorica și simbolica deosebita din viața…

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august.Exista numeroase tradiții și obiceiuri care sunt respectate pe 8 septembrie. Spre exemplu, oamenii merg la…

- Ce este complet interzis sa faci de Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului: Superstiții, tradiții și obiceiuri Ce este complet interzis sa faci de Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului: Superstiții, tradiții și obiceiuri Credincioșii praznuiesc sarbatoarea Nașterii Maicii Domnului sau…

- Tradiții și obiceiuri de Sfanta Maria Mica. Ce e interzis sa faci pe 8 septembrie. Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august. Exista numeroase tradiții…

- Pe 29 august, creștinii ortodocși praznuiesc Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, una dintre cele mai mari sarbatori al romanilor. Este o zi in care se tine post negru, iar oamenii trebuie sa respecte cu sfintenie o serie de traditii si obiceiuri.

- Tradiții și obiceiuri de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul 2023, sarbatoare praznuita in fiecare an pe data de 29 august. Aflați in randurile urmatoare ce tradiții și obiceiuri sunt respectate chiar și astazi cu strictețe de catre credincioși. Tradiții și obiceiuri de Taierea Capului Sfantului…