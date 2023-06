Stiri pe aceeasi tema

- Inalțarea Domnului se sarbatorește, in acest an, de credincioșii ortodocși, pe 25 mai, la 40 de zile de la Paște. Sarbatoarea se mai numeste in popor si Ispas, de la cuvantul de origine slavona Supasu, care inseamna Mantuitorul.Inalțarea Domnului cade intotdeauna la 40 de zile dupa Inviere, de aceea…

- Inalțarea Domnului este sarbatorita in fiecare an la 40 de zile dupa Paște, conform calendarului creștin-ortodox. Este una dintre cele mai importante sarbatori, iar anul acesta va fi praznuita pe data de 25 mai. Iata cateva tradiții și obiceiuri de Inalțare. Tradiții și obiceiuri de Inalțare. Ce trebuie…

- – Lumanarea de la Inviere trebuie pastrata in casa si aprinsa in caz de boala, calamitati naturale, suparari.– In dimineata Pastelui e bine sa privesti prima data intr-o cofa cu apa neinceputa. Se spune ca vei avea vederea buna in restul anului.– Se spune ca e bine sa te speli pe fata cu apa neinceputa…

- Anul acesta, Pastele ortodox pica pe data de 16 aprilie, intr o zi de duminica. Drept urmare, crestinii vor merge la slujba de Inviere in noaptea de 15 spre 16 aprilie. Sarbatoarea cu cruce rosie si extrem de importanta pentru romani vine la pachet cu o serie de traditii si obiceiuri in Noaptea de Inviere.…

- Anul acesta, Paștele ortodox pica pe data de 16 aprilie, intr-o zi de duminica. Drept urmare, creștinii vor merge la slujba de Inviere in noaptea de 15 spre 16 aprilie. Sarbatoarea cu cruce roșie și extrem de importanta pentru romani vine la pachet cu o serie de tradiții și obiceiuri in Noaptea de Inviere.…

- Paștele este una dintre cele mai așteptate sarbatori religioase ale anului, iar Vinerea Mare este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și din Postul Mare. In randurile urmatoare veți descoperi cateva tradiții, obiceiuri și superstiții in Vinerea Mare care sunt respectate cu strictețe chiar și astazi.…

- Tradiții și obiceiuri de Paște la catolici. Paștele catolic, cunoscut și sub numele de Duminica Invierii, este cea mai importanta sarbatoare creștina care celebreaza invierea lui Iisus Hristos din morți. Este un moment de mare bucurie și sarbatoare in Biserica Catolica și este celebrata in prima duminica…

- In fiecare an, pe data de 9 martie, creștinii ortodocși ii sarbatoresc conform Calendarului Creștin Ortodox, pe Sfinții 40 de Mucenici. Aceștia sunt reprezentați de soldații care au fost omorați in timpul imparatului Licinius, in Sevastia. Legat de aceasta sarbatoare exista o serie de tradiții și obiceiuri…