- Rugaciunea puternica pe care sa o rostești de Inalțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. Aceasta este una dintre cele mai importante sarbatori din luna septembrie, așteptata de creștinii de pretutindeni. In aceasta zi se ține post, deoarece sarbatoarea amintește de Patimile și Rastignirea pe cruce a…

- Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului este sarbatorita pe 8 septembrie, conform calendar ortodox 2022. Sarbatoarea Sfanta Maria Mica aduce cu sine o serie de obiceiuri si traditii. Iata care sunt cele mai populare! Sfanta Maria Mica este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc, inceput…

- Rugaciunea pe care sa o rostești de Sfanta Maria Mica. In fiecare an, creștinii ortodocși sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului, pe data de 8 septembrie 2022. Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta și sub denumirea de Sfanta Maria Mica. Este o sarbatoare care este marcata in Calendarul Creștin Ortodox…

- Nașterea Maicii Domnului este o mare sarbatoare creștina. Este o sarbatoare extrem de importanta pentru credincioși, iar aceasta se sarbatorește an de an in data de 8 septembrie. Iata care sunt cele mai importante tradiții de Sfanta Maria Mica!

- Ce nu este bine sa faci de Sfanta Maria Mica 2022. Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica se praznuiește pe data de 8 septembrie. Este prima sarbatoare din cursul anului bisericesc și foarte importanta pentru cei credincioși. Ce nu este bine sa faci de Sfanta Maria Mica 2022 Pe data de 8 septembrie…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita de catre Biserica Ortodoxa in fiecare an, pe 29 august. Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare cu o semnificație eshatologica, precum sarbatoarea Schimbarea la Fața a Domnului și Adormirea Maicii Domnului. Pe 29 august,…

Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar pentru romani, Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor.