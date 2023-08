Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 15 august, credincioșii ortodocsi si cei catolici sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinatații, cand, potrivit tradiției Bisericii, Fecioara Maria a fost inalțata la cer de Fiul sau, Mantuitorul Iisus…

- Sfantul Ilie este sarbatorit de Biserica Ortodoxa și Biserica Catolica in fiecare an pe data de 20 iulie. Este una dintre cele mai importante sarbatori și este amintita in calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie. Ca și restul sarbatorilor creștine, exista o serie de tradiții și obiceiuri de Sfantului…

- Crestinii ii sarbatoresc joi pe Sfintii Apostoli Petru si Pavel, ocrotitorii celor din penitenciare care au gresit fata de Dumnezeu, precum au gresit si ei: Petru s-a lepadat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe crestini, informeaza News.ro."Traditia spune ca Sfantul Petru este stapanul lupilor,…

- TRADIȚII ȘI CREDINȚA… In calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscuta drept ziua de Sanziene sau Dragaica și marcheaza inceputul verii, la doar trei zile dupa solstițiul de vara. Este singura sarbatoare pagana admisa in calendarul creștin-ortodox și i se mai spune și „Cap de vara”. Tradiția spune…

- In ultima vreme, sarbatorile romanești par sa aiba tot mai multa priza in randul publicului. In același timp se pare ca tot ce ține de mistic, vraji și lucruri nevazute par sa țina aprinsa curiozitatea și atenția, mai ales in randul tinerilor. La nivel de județ, dr. Camelia Burghele a intreprins, de-a…

- Tradiții și superstiții de lasatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Fetele poarta la gat usturoi sau pelin pentru a le feri de iele Tradiții și superstiții de lasatul secului pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel: Fetele poarta la gat usturoi sau pelin pentru a le feri…

- Duminica Rusaliilor, denumita in popor și Duminica Mare, este sarbatoarea ce amintește de pogorarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus, fiind cinstita an de an la 50 de zile dupa sarbatoarea de Inviere. De asemenea, in aceeași zi, creștinii celebre

- Sarbatoarea Rusaliilor Catolice este marcata și anul acesta printr-un pelerinaj uriaș la Șumuleu Ciuc, cel mai mare din Europa, unde vin sute de mii de pelerini din tara, dar si din Europa, Australia, Suedia sau SUA, special pentru slujba religioasa de la