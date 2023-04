Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit la biserica din lemn din Borșa, județul Maramureș. Mai multe echipaje sunt in acest moment la fața locului pentru a stinge flacarile. Biserica de lemn din Borșa a luat foc in urma cu scurt timp. Patru echipaje de stingere sunt la fața locului pentru a opri incendiul. „In…

- Pompierii din Maramureș se luptat cu flacarile care au cuprins in duminica de Florii biserica de lemn din cadrul Complexului Borșa, informeaza ZiarMM . „Pana la acest moment nu au fost raportate victime, se lucreaza pentru localizare și lichidare. Avand in vedere ca este o biserica din lemn, probabil…

- Targul de Florii de la Voinești, o tradiție pastrata cu sfințenie de administrația locala și voineșteni, zeci de producatori din județ dar și din județele invecinate, și-au expus marfa iar cetațenii au avut de unde sa aleaga. Administrația locala condusa de primarul Gabriel Danuț Sandu și Constantin…

- Un obicei cu adevarat special, unul dintre puținele obiceiuri de Paște care se mai pastreaza, ii aduce in duminica Floriilor pe mirii și pe miresele din anul precedent in fața preotului, pentru a-și marturisi pacatele și a cere iertare.

- Au fost scene ca-n filmele cu mafioti langa o scoala din Tulcea. Un elev in clasa a IX-a a fost umilit și lovit fara mila cu palmele și pumnii de un coleg, in fața altor adolescenți care nu au intervenit, ba dimpotriva, s-au amuzat și au incurajat bataia. Politistii au deschis o ancheta, dupa ce […]…

- O eleva a fost umilita de profesoara de matematica in fața clasei. Bunica adolescentei face acuzații grave impotriva femeii. Copila ar fi fost pusa sa iși ceara scuze in genunchi in fața cadrului didactic.

- De-a lungul timpului, doi episcopi și un mitropolit, toți legați de județul Valcea, au fost adepții blestemelor. Fiecare dintre ei a ales aceasta forma de manifestare din motive diferite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…