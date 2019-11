Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anuntat miercuri, pe pagina sa de facebook, ca il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale, scrie Antena 3. Edilul a scris ca Mircea Diaconu a...

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. „Duminica alegem viitorul presedinte al Romaniei. Presedintele tuturor romanilor, nu numai al unui partid, partizan si prizonier unor conditii pe care unii si…

- Primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, a anuntat miercuri, pe pagina sa de facebook, ca il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. Edilul a scris ca Mircea Diaconu a inteles ca a venit vremea schimbarii iar romanii isi doresc un presedinte al lor, in care sa aiba incredere. "Duminica…

- Cosmin Necula, promarul municipiului Bacau, anunta ca il va vota pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale. Fost membru PSD, Necula afirma ca Mircea Diaconu reprezinta o schimbare in sensul alegerii unui presedinte al romanilor, nu al unui pm de partid."Duminica alegem viitorul președinte…

- Printre organizatiile locale care s-au revoltat impotrvia Vioricai Dancila se numara PSD Bacau si PSD Slobozia. Cosmin Necula, primarul PSD din Bacau, indeamna electoratul sa ia in considerare un candidat care urmareste interesele tarii si indruma spre Mircea Diaconu. "Duminica alegem…

- Administratia locala din Bacau reia lucrarile la Spitalul Municipal, santier deschis in 2007 si care a costat pana acum 150 de milioane de lei. Primarul orasului, Cosmin Necula, a semnat, astazi, contractul pentru serviciile de proiectare, expertiza tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului,…

- Primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, anunța ca se gandește sa stea acasa in ziua alegerilor prezidențiale, ce vor avea loc in luna noiembrie. Dezamagit de politica și politiceni, Ion Ciocea ia in calcul sa nu se implice pentru niciun candidat in campania pentru alegerile prezidențiale.…

- Filiala Pro Romania Tirgu Neamt nu il sustine pe Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale si respinge alianta cu ALDE, a anuntat, pe pagina sa de socializare, coordonatorul filialei, Peiu Vlad Pantelimon. Acesta a precizat ca desemnarea unui candidat la alegerile prezidentiale cat si alianta cu…