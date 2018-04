Stiri pe aceeasi tema

- Toyota Romania recheama in service aproape 30.000 de masini. Decizia a fost luata din cauza unor probleme cu airbagurile produse de firma Takata. Sunt vizate 28.000 de autovehicule care sunt pe soselele din Romania. Este vorba de modele Avensis Verso, Corolla, Yaris, Auris si Lexus fabricate in Japonia,…

- Tesla recheama in service 123.000 de automobile Model S din cauza unor probleme la servodirectie. Sunt vizate autovehiculele fabricate inainte de aprilie 2016, modele care sunt livrate inca din 2012.Tesla sustine ca unele suruburi ale servodirectiei trebuie inlocuite.

- Automobile Dacia recheama in service 1.826 de vehicule Duster pentru posibile probleme la calibrarea calculatorului de injecție, arata documentele ANPC. Acțiunea dureaza aproximativ 35 de minute.

- Aston Martin recheama toate modelele DB11, dupa ce unele piese furnizate de Daimler ar putea duce la declansarea neintentionata a airbagurilor, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0 0