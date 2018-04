Toyota recheama in service 28.000 de masini din Romania. INCREDIBIL: ce defect a fost descoperit Toyota a trimis o noua notificare pentru o rechemare de amploare pentru Romania. Este vorba despre mai bine de 28.000 de autovehicule care sunt pe șoselele din Romania, scrie Profit.ro . Autoritațile au primit o noua notificare de la Toyota Romania privind rechemarea in service a unui numar uriaș de vehicule, 28.236 de unitați, aparținand marcilor Toyota (Avensis Verso, Corolla, Yaris, Auris) și Lexus (SC430, IS) fabricate in Japonia, Turcia, Marea Britanie și Franța. Datele furnizate de companie…