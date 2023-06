Toyota a dezvaluit in sfarșit noul sau model C-HR pentru anul 2023, care vine cu o serie de imbunatațiri și inovații. Aceasta a doua generație a C-HR este dezvoltata și produsa in Europa, pastrand totodata stilul unic și atragator care a facut ca predecesorul sau sa fie atat de popular in segmentul aglomerat al crossoverelor mici. The post Toyota C-HR 2023: Descopera noul model cu tehnologie Plug-in Hybrid appeared first on Romania Libera .