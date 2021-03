Toyota a lansat în Europa a doua generație a modelului, cu hidrogen, Mirai Toyota a lansat oficial in Europa a doua generație a modelului Mirai. Este unul dintre puținele modele de serie de utilizeaza hidrogenul drept combustibil, iar japonezii au lansat deja a doua generație. Noul model este diferit fața de generația anterioara trecand pe platforma GA-L cu tracțiune spate. Noul Mirai este mai lung și mai lat fața de predecesorul sau. Designul a fost și modificat, fiind acum unul mai pe placul clienților europeni, iar autonomia e mai mare cu 30% decat cea a primului model. Prima generație Toyota Mirai are o autonomie de 500 km. Acesta a fost lansat in 2014, iar de atunci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

