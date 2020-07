Toxic: De ce a desființat Germania o unitate MILITARĂ Compania a doua a KSK din cadrul Bundeswehr a fost desfiintata in urma unui apel in acest sens adresat comandamentului KSK din Calw, Baden-Wurtttemberg, o parte dintre soldati fiind transferati la alte companii ale KSK, dupa cum a mentionat un purtator de cuvant al Ministerului german al... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- O companie militara care apartine de unitatea germana de elita Fortele speciale de comando (KSK) a fost desfiintata in urma unor acuzatii de extremism de dreapta, a declarat joi pentru dpa un purtator de cuvant al Ministerului german al Apararii.

