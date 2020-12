Stiri pe aceeasi tema

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt sau Turcia sunt printre destinatiile externe in care romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Revelion din acest an, arata datele unui turoperator roman, transmise duminica AGERPRES. In pachetele respective de vacanta este inclusa atat asigurarea medicala, cat si Storno,…

- Din cauza numarului crescut de cazuri de infectare cu COVID-19, autoritațile au luat noi masuri cu privire la Craciun și Revelion, dar mai ales, restricții pentru romanii care merg in vacanța la munte, de sarbatori! Vor funcționa sau nu telecabinele? Anunțul facut de Raed Arafat!

- Romanii și-au rezervat mai multe vacanțe, dupa apariția anunțurilor privind vaccinul anti-COVID-19, și vor sa plece in destinații exotice Anunturile privind aparitia vaccinului anti-COVID-19 au condus la o crestere a numarului de rezervari pentru vacante, turistii romani beneficiind in aceasta perioada…

- Hello Holidays: Reduceri de pana la 50% pentru vacante in Romania, Turcia si Grecia, cu avans de 25 de euro. Cat costa sejururile de sarbatori Turistii isi pot rezerva o vacanta in Romania, Turcia sau Grecia cu 25 de euro si pot plati inclusiv cu carduri de vacanta, in cadrul unei campanii de reduceri…

- Copilul era cu familia la snorkeling in rezervația naturala Ras Mohammad din Sharm-el-Sheikh, Egipt, cand a fost atacat. A fost deja operat și urmeaza o a doua operație, insa iși poate pierde o mana, relateaza site-ul ucrainean unian.infoVacanța de coșmar pentru o familie din Ucraina. Aceasta s-a dus…

- Mai multe variante de vacante de revelion pe zboruri charter de la Bucuresti sunt disponibile in oferta turoperatorului Paralela 45, incepand cu luna octombrie, in destinatii precum Egipt, Turcia si Grecia. Pachetele pornesc de la 388 de euro/persoana, cu toate taxele incluse, si au reduceri de pana…

