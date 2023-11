Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Racovitan a fost eliminat in minutul 13 al meciului Sporting Lisabona – Rakow. Fundasul roman a vazut cartonasul rosu dupa un duel in careu. S-a acordat si penalty. Fanii lui Rakow au fost scandalizati decizia arbitrului. Sporting Lisabona a primit doua penalty-uri in meciul cu Rakow din Europa…

Razvan Lucescu, doar egal cu Aberdeen. Racovițan, roșu dupa 12 minute cu Sporting! Liverpool a fost batuta de Toulouse și Mourinho a cazut in fața Slaviei Praga. Surpriza in Ludogoreț – Fenerbahce. Rezultatele complete și marcatorii din Europa League și Conference League

- Darwin Nunez (24 de ani) a inscris un gol in Liverpool - Toulouse 5-1, insa și-a trecut in cont și o ratare monumentala, lovind bara din 7 metri deși avea poarta goala in fața. Cumparat de Liverpool in 2022 cu 80 de milioane de euro, Darwin Nunez a fost titular in meciul de Europa League pe care „cormoranii”…

Grupele Europa League | Liverpool – Toulouse, duelul din etapa a treia a grupelor, a fost in format live score, pe AS.ro. Duelul a inceput de la ora 22:00. Brighton – Ajax a fost un alt duel tare, care de asemenea s-a disputat de la ora aceași ora. AS Roma a luptat și ea pentru

- Grupele Europa League | Liverpool a obtinut o victorie clara cu Royale Union SG, pe teren propriu. „Cormoranii” s-au impus cu 2-0, gratie golurilor marcate de Gravenberch si Diogo Jora. A fost spectacol total si in celelalte meciuri ale serii, din grupele Europa League. Marseille a condus-o cu 2-0 pe…

- Europa League | LASK – Liverpool s-a incheiat 1-3, in timp ce Sheriff Tiraspol – AS Roma s-a terminat 1-2. Echipa romanilor Deian Sorescu si Bogdan Racovitan, Rakow, a pierdut cu Atalanta. Charles De Ketelaere, jucator imprumutat la Atalanta de la AC Milan, a deschis scorul in minutul 49. Ederson avea…

- Liverpool și Bayer 04 Leverkusen au inceput cu dreptul noul sezon de UEFA Europa League și și-au caștigat meciurile de debut cu LASK Linz (3-1) și Hacken (4-0). Deian Sorescu și Bogdan Racovițan au fost titulari in infrangerea suferita de Rakow la Atalanta, scor 2-0.

- Javi Serrano, mijlocașul lui Sturm Graz, a inghițit o albina la antrenamente. Este și motivul pentru care va rata meciul cu Sporting Lisabona de joi din grupele Europa League, a anunțat Kleine Zeitung. Fotbalistul spaniol in varsta de 20 de ani a inghițit o albina la antrenamentul lui Sturm Graz. A…