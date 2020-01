Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva La data de 7 ianuarie, in jurul orei 20.40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala – au depistat barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Breaza, județul Mureș, in timp ce conducea un autovehicul pe drumul județean 109C, pe raza localitații Geaca…

- La data de 30 decembrie, in jurul orei 18, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, au depistat un barbat, in varsta de 54 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, in timp ce conducea un autovehicul pe Drumul Național 16, pe raza localitații Mociu,…

- La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii de proximitate din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secției 4 Poliție - au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 41 de ani, din comuna Vultureni, județul Cluj.Citește și: Polițiștii au descoperit o arma neletala in torpedoul unui…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au identificat, depistat și reținut 7 barbați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Dintr-o filmare obținuta de clujust.ro se poate observa cum tinerii au intrat in conflict. Locul in care a avut loc…

- Activitatile de cercetare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Baia Mare cu privire la un caz de talharie calificata au dus la identificarea unui tanar banuit de comiterea faptei. In baza probatoriului administrat, politistii au dispus ieri masura…

- A furat o autoutilitara și a condu-o fara a avea permis și fiind sub influența bauturilor alcoolice. Aventura unui barbat din Ighiu a fost oprita de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, care l-au depus in arest. La data de 20 octombrie 2019, in jurul orei 04.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala…