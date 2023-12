Totul OK cu noile tramvaie! REȘIȚA – Ne asigura de acest lucru chiar primarul Ioan Popa, dupa prima runda de testari la care au fost supuse cele 13 tramvaie achizitionate de Primaria Reșița. Potrivit edilului, garniturile sunt in perfecta stare de funcționare! „Și ultimul tramvai a finalizat zilele acestea prima runda de testari. In prima etapa, fiecare garnitura a parcurs 500 de km pe calea de rulare, pentru a verifica capacitatea de accelerare/franare și pentru a instrui noii vatmani. Toate tramvaiele au finalizat testele fara sa apara probleme. Mai ramane setul final de teste, ce va avea loc in primavara anului viitor.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul clujean Sorin Moldovan anunța ca a finalizat programul de educație executiva intitulat Senior Executives in National and International Security, organizat de catre Harvard Kennedy School.

- FEDERAȚIA GALURILOR URBANE, anunta finalizarea, in data de 19 noiembrie 2023 a proiectului „Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activa in luarea deciziilor la nivel local”, cod SIPOCA/MySMIS: 1036 / MySMIS2014+ 151345 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul…

- REȘIȚA – Din declarația primarului Ioan Popa, am reținut ca proiectarea viitorului parc fotovoltaic este finalizata, iar obiectivul a fost „rupt” in doua! „Noi mergem pe varianta de municipiu pe autoconsum, in sensul ca vom face un parc de 8,5 megawați care va deservi tramvaiul, autobuzele electrice,…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778.

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** Clio Group angajeaza EXPEDITOR INTERNATIONAL. Suntem o companie cu o mare experienta in domeniul transportului…

- *** Penta Media Advertising angajeaza lacatus/montator sau sudor in confectii metalice, executie si montaj in teren si ocazional munca la inaltime. Salariu intre 4.000 – 6.000 lei net in funcție de pregatire. Telefon 0753 769 500. *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție…

- *** SC WEST OIL SRL angajeaza lucratori-gestionari stație distribuție carburanți. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV-ul la adresa de email: [email protected] Tel. 0746045778. *** CMF Zalau angajeaza: VOPSITOR, OPERATOR CNC, FREZOR si STRUNGAR in conditii foarte avantajoase, tichete…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul liberal Jaro Marșalic face catva dezvaluiri din culisele proiectului pentru noul spital județean care va fi ridicat la Reșița! Este clar ca noul Spital Județean din Reșița este o certitudine, iar deputatul carașean a amintit faptul ca „echipa PNL Caraș-Severin iși asuma construirea…