Totul despre piscinele din București. Unde sunt amplasate, cât costă intrarea și ce facilități ai acolo Totul despre piscinele din București. Unde sunt amplasate, cat costa intrarea și ce facilitați ai acolo. Pentru ca uneori marea este mult prea departe, o soluție de relaxare in București raman piscinele. Iata ce piscine gasești in București, cat trebuie sa platești, dar și ce facilitați gasești acolo. Totul despre piscinele din București. Unde sunt amplasate, cat costa intrarea și ce facilitați ai acolo Piscina AQUA by Pescariu Spa este situata in Strada Glodeni Nr. 3, Sector 3, piscina face parte din complexul Pescariu Sports&Spa. In ceea ce privește facilitațile este vorba despre: o piscina… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece copii din Ucraina care sufera de boli grave au fost transportati, marti, cu un avion de la Suceava catre un spital din Israel. Cei zece copii au fost adusi in vama Siret, impreuna cu parintii, de la un spital din Kiev, fiind intampinati la granita de ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga.…

- Medicamente, consumabile medicale, materiale sanitare, truse de urgențe și alte materiale de stricta necesitate pentru pacienții din Ucraina, puternic afectați de agresiunea militara, au fost trimise astazi autoritaților ucrainene, informeaza Guvernul, intr-un comunicat. Un nou transport de ajutoare…

- Testare GRATUITA pentru Covid, pentru locuitorii Sebeșului, indiferent daca au sau nu simptome. Primaria deschide un centru Cetațenii municipiului Sebeș se vor putea testa gratuit pentru COVID, de joi, au transmis reprezentanții primariei. Un centru de testare gratuita va funcționa pe bulevardul Lucian…

- Parintele Profesor Constantin Necula conferențiaza sambata la Biserica „Sf. Treime-Ghencea” din București. Tema prelegerii este „Rugaciunea in viața de familie”. Conferința va sublinia rolul și importanța rugaciunii in viața de familie, iar Parintele Constantin Necula va indica cele mai eficiente…

- Incepand de astazi, 18 ianuarie 2022, s-a modificat programul de acces la bazinul acoperit de inot din Blaj, situat in strada Iuliu Maniu. In continuare, bazinul acoperit de inot din Blaj va fi deschis in fiecare zi, de marți pana duminica, intre orele 7.00 – 21.00, dar intre orele 14.00 – 18.00 bazinul…

- Deși la inceputul anului trecut Mircea Dinescu spunea ca se afla in pragul falimentului, pierzand, din cauza pandemiei, aproape tot ce caștigase in ultimii ani din afacerile sale, iata ca restaurantul din București al poetului, denumit „Lacrimi și Sfinți”, este unul extrem de apreciat și cautat, judecand…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, marti, perchezitii in 52 de locatii din judetele Bucuresti si Constanta intr-un dosar de coruptie si fals in contextul campaniei de vaccinare anti-COVID. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii de la Serviciul Teritorial Suceava efectueaza cercetari…

- “Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la solicitarea ministrului Sorin Grindeanu a avut loc intalnirea cu reprezentantii federatiilor sindicale din calea ferata. Discutiile s-au concentrat pe problemele existente in domeniul feroviar, dar si pe situatia…