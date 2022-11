Toți românii cu „wc”-ul în fundul curții trebuie sayse înscrie într-un registru special – din 26 noiemvrie riscă amenzi uriașe Persoanele fizice si juridice care detin fose septice trebuie sa se inscrie intr-un registru de evidenta pana la data de 26 noiembrie 2022, daca fosele sunt deja construite si conectate. Termenul pentru inscrierea in registru este de 120 de zile de la conectarea la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate, potrivit Garzii Nationale de Mediu. „Pe 26 mai 2022, a intrat in vigoare un act normativ (HG 714/2002) prin care persoanele fizice si juridice care detin fose septice sunt obligate sa se inscrie in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

