Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, luni, in contextul suplimentarii masurilor de limitare a raspandirii infectarii cu SARS-Cov-2, ca in subunitațile companiei clienții pot intra fara sa prezinte certificatul verde. „Toți clienții Poștei Romane, care au probleme de rezolvat la oficiile poștale,…

- Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 și 12 ani nu vor mai fi nevoiți sa prezinte un test COVID-19. Este decizia Comitetului pentru Situații de Urgența care a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.In hotarare este…

- Președintele HORA, Ion Biris, a declarat ca operatorii de restaurante nu au dreptul sa ii legitimeze pe clienti si prin urmare nici sa verifice daca certificatele „verzi” sunt in realitate ale clientilor. In acest context, un operator de restaurant se poate afla in situatia de a permite accesul a 20…