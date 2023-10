A inceput asediul Fașiei Gaza, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis o „razbunare puternica”, jurand sa „elimine” Hamas dupa oroarea pe care militanții sai au dezlanțuit-o asupra Israelului in weekend. Netanyahu susține ca acțiunile sale vor „schimba Orientul Mijlociu”. Au existat patru razboaie intre Israel și Hamas de cand grupul a preluat violent controlul […] The post Toți cei implicați in conflictul israeliano-palestinian ar trebui sa țina cont de avertismentele din 1982 first appeared on Ziarul National .